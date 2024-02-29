В белом ансамбле с перьями: супермодель Алессандра Амбросио посетила показ Balmain

42-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио прилетела в Париж, чтобы посетить Неделю моды. Бывший "ангел" Victoria’s Secret и лицо таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren, появилась в этот раз на показе Модного дома Balmain, который презентовал коллекцию ready-to-wear осень-зима 2024-2025.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

На Алессандре был оригинальный белый комплект от бренда, состоящий из твидового жилета и мини-юбки. У этого ансамбля была также белая отделка из перьев и золотая фурнитура - пуговицы и эмблема марки.

Также образ она дополнила черными колготками, белым клатчем и оригинальными туфлями, которые сочетали золотой и черный цвета.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Волосы Алессандра собрала, на лице у нее был макияж, а завершали образ украшения - золотые продолговатые серьги и несколько браслетов на запястьях.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Алессандра Амбросио показывала фото с карнавала в Бразилии, который в этом году стартовал 10 февраля. Она позировала в эффектных костюмах с перьями, в экстравагантных головных уборах, мини-платьях, костюмах, расшитых камнями, а также с огромными крыльями за спиной.

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