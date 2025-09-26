В белом асимметричном платье: Дарья Трегубова продемонстрировала эффектный аутфит на Одесском кинофестивале

Дарья Трегубова

Дарья Трегубова приняла участие в церемонии открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля в Киеве. Она была ведущей мероприятия.

В этот вечер актриса продемонстрировала эффектный образ. На ней было белое асимметричное платье, украшенное стразами. Наряд обнажал одну ногу, имел открытые плечи и красивое декольте.

Лук Дарья дополнила белыми босоножками на шпильках, прической с локонами, вечерним макияжем и красивым комплектом украшений с крыльями.

Напомним, ведущей церемонии открытия кинофестиваля также была Людмила Барбир, которая блистала в образе lady in red.