В белом балахоне с пуговицами: актриса Тильда Суинтон вышла на красную дорожку с 26-летним сыном

Актриса, которую многие называют хамелеоном стиля, в этот раз надела белоснежный наряд.

63-летняя актриса Тильда Суинтон продолжает проводить время в Марокко. Звезда сейчас принимает участие в Марракешском международном кинофестивале, который будет проводится с 24 ноября до 2 декабря.

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

Во второй день мероприятия актриса вышла на красную дорожку в белоснежном платье и огромном пальто-балахоне от Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 2023, разработанной Хайдером Акерманном.

Такой необычный наряд актриса решила дополнить яркими туфлями с Х-образными ремешками, высокими каблуками и розовым мысом.

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

Также Суинтон уложила волосы назад, сдела макияж с румянами и розовой помадой и завершила образ большим кольцом на руке от Chanel.

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

На кинофестиваль Тильда Суинтон прибыла в этот раз не одна, а со своим сыном - 26-летним Ксавьером Суинтоном Бирном. Также у Ксавьера есть сестра-близнец Онор, но она на это мероприятие с матерью не приехала. Сын же звезды выбрал традиционный шотландский килт, белую рубашку и пиджак.

Тильда Суинтон с сыном Ксавьером / Фото: Associated Press

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