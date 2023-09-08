В белом бикини: британская телезвезда похвасталась сексуальными ягодицами и татуировкой на бедре

Хлоя Ферри любит фотографироваться в купальниках.
Британская телезвезда Хлоя Ферри поделилась в Instagram новыми пикантными снимками с отдыха.
На фотографиях женщина появилась в белом бикини. Хлоя похвасталась на камеру упругими сексуальными ягодицами и цветочной татуировкой на бедре.
Пляжный образ Ферри дополнила волнистой укладкой и солнцезащитными очками в белой оправе. На руке у нее были золотые часы.
Напомним, ранее Хлоя Ферри блеснула пышным бюстом в белом кружевном прозрачном платье миди, под которым отсутствовал бюстгальтер.
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