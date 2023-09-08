В белом бикини: британская телезвезда похвасталась сексуальными ягодицами и татуировкой на бедре

Британская телезвезда Хлоя Ферри поделилась в Instagram новыми пикантными снимками с отдыха.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

На фотографиях женщина появилась в белом бикини. Хлоя похвасталась на камеру упругими сексуальными ягодицами и цветочной татуировкой на бедре.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Пляжный образ Ферри дополнила волнистой укладкой и солнцезащитными очками в белой оправе. На руке у нее были золотые часы.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри блеснула пышным бюстом в белом кружевном прозрачном платье миди, под которым отсутствовал бюстгальтер.

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