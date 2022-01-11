В белом бикини и джинсах: Тина Кунаки сверкнула формами

Супруга Венсана Касселя поделилась в блоге новыми фотографиями, которые были сделаны на пляже.

В подписи к снимкам Тина Кунаки указала бренд одежды Closed Official, в одежде марки девушка и предстала в кадре. Одета модель в белое бикини, подчеркивающее ее пышную грудь, и светло-голубые широкие джинсы с расстегнутой пуговицей.

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Тина распустила длинные каштановые волосы и в разных позах была запечатлена фотографом. Правда, не известно, фото были сделаны ранее во время съемок рекламной кампании или же сейчас, когда Кунаки с семьей отдыхает в Рио-де-Жанейро.

Ранее Кунаки уже делилась пикантным фото в молочном бикини на своей странице в Instagram.

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