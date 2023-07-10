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В белом бикини и гламурной шляпе: Деми Роуз похвасталась сексуальным бюстом

В белом бикини и гламурной шляпе: Деми Роуз похвасталась сексуальным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
700
Время на прочтение
1 мин
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В белом бикини и гламурной шляпе: Деми Роуз похвасталась сексуальным бюстом

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

28-летняя британская модель обожает фотографироваться в купальниках.

Деми Роуз опубликовала в Instagram фото с отдыха. Красавица принимала солнечные ванны у бассейна.

На снимке модель позировала в белом бикини, украшенном декором в виде капель воды, и гламурной шляпе с пайетками, бисером и жемчугом.

Роуз сфотографировалась сверху, чтобы похвастаться своим пышным сексуальным декольте и красивым загаром.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз продемонстрировала сексуальные формы в купальнике бананового цвета.

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Дата публикации
Просмотры
700
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