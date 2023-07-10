В белом бикини и гламурной шляпе: Деми Роуз похвасталась сексуальным бюстом

Деми Роуз опубликовала в Instagram фото с отдыха. Красавица принимала солнечные ванны у бассейна.

На снимке модель позировала в белом бикини, украшенном декором в виде капель воды, и гламурной шляпе с пайетками, бисером и жемчугом.

Роуз сфотографировалась сверху, чтобы похвастаться своим пышным сексуальным декольте и красивым загаром.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз продемонстрировала сексуальные формы в купальнике бананового цвета.

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