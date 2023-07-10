В белом бикини и гламурной шляпе: Деми Роуз похвасталась сексуальным бюстом

28-летняя британская модель обожает фотографироваться в купальниках.
Деми Роуз опубликовала в Instagram фото с отдыха. Красавица принимала солнечные ванны у бассейна.
На снимке модель позировала в белом бикини, украшенном декором в виде капель воды, и гламурной шляпе с пайетками, бисером и жемчугом.
Роуз сфотографировалась сверху, чтобы похвастаться своим пышным сексуальным декольте и красивым загаром.
Напомним, в прошлый раз Деми Роуз продемонстрировала сексуальные формы в купальнике бананового цвета.
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