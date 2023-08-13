В белом бикини и с алкогольным напитком: сексуальная Дженнифер Лопес показала, как проводит выходные

Дженнифер Лопес показала, как проводит выходные. Артистка принимала солнечные ванны на шезлонге. На Джен было белое бикини, которое она дополнила длинным золотистым украшением.

Певица надела бронзовую шляпу с оливковой полоской, на лице были солнцезащитные очки, а в ушах – золотые серьги-кольца.

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Лопес находится в прекрасной физической форме и выглядит сексуально.

А охлаждалась в жаркий день Джен коктейлями из своей алкогольной линейки Delola.

"Обратно в свою стихию", — подписала снимки артистка.

Напомним, папарацци сфотографировали Дженнфиер Лопес в романтическом платье на лодке в Италии.

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