В белом бикини на яхте: звезда OnlyFans продемонстрировала пышные формы на отдыхе
Джессика Алвес для морской прогулки выбрала белоснежный пляжный образ.
Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans — Джессика Алвес — опубликовала в Instagram фото с отдыха. Женщина выбрала для морской прогулки на яхте белоснежный лук.
На Джесс было белое бикини и белая сетчатая юбка макси. Звезда похвасталась огромным бюстом и широкими бедрами.
Звезда реалити распустила волосы, сделала макияж с пышными накладными ресницами и нюдовой помадой и острый белый маникюр. Руки она украсила золотым браслетом и часами.
«Где горизонт встречается с сиреной», — подписала снимок Алвес.
Напомним, Джессика Алвес показала аутфит в романтическом белом корсетном сарафане с принтом апельсинов и рюшами.