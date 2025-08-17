ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
266
1 мин

В белом бикини на яхте: звезда OnlyFans продемонстрировала пышные формы на отдыхе

Джессика Алвес для морской прогулки выбрала белоснежный пляжный образ.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Алвес

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans — Джессика Алвес — опубликовала в Instagram фото с отдыха. Женщина выбрала для морской прогулки на яхте белоснежный лук.

На Джесс было белое бикини и белая сетчатая юбка макси. Звезда похвасталась огромным бюстом и широкими бедрами.

Джессика Алвес

Звезда реалити распустила волосы, сделала макияж с пышными накладными ресницами и нюдовой помадой и острый белый маникюр. Руки она украсила золотым браслетом и часами.

«Где горизонт встречается с сиреной», — подписала снимок Алвес.

Напомним, Джессика Алвес показала аутфит в романтическом белом корсетном сарафане с принтом апельсинов и рюшами.

