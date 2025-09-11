В белом бикини на закате: топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — показала в своем Instagram серию фото с отдыха, который она провела на берегу Тихого океана в Малибу. Компанию ей составил ее бойфренд — Бак Палмер, австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

Алессандра позировала в белом бикини в волнах океана и на балконе гостиничного номера.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

Фото получились очень красивыми из-за заходящего солнца и розовых облаков.

На одном из снимков Амбросио и Палмер запечатлены во время поцелуя.

Алессандра Амбросио с бойфрендом

Отметим, Але — мама двух детей: 17-летней дочери Ани и сына Ноа, которому в мае этого года исполнилось 13 лет. Их отец — бывший бойфренд модели, бизнесмен Джейми Мазур.

Напомним, последнюю неделю топ-модель провела в Венеции, на кинофестивале. Там она произвела фурор своим нарядом. Алессандра вышла на красную дорожку в гламурном вечернем платье цвета пудры, созданном из фатина, расшитом микробисером, хрустальными камнями и пайетками нежных оттенков, которые создавали сияющий эффект.

Алессандра Амбросио

