В белом бикини на завязках: британская модель поделилась пикантными фото из бассейна

Джессика Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха. Она устроила фотосет в крытом бассейне.

Джессика Гейл

На Джесс было белое бикини из фактурной ткани на тонких завязках, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре. Лук Гейл дополнила тонким браслетом, белым маникюром и аккуратной укладкой.

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Джессика Гейл

Джессика позировала на ступеньках бассейна: на одном фото она сидела боком, опираясь руками на бортик, а на другом — стояла в воде.

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Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл в красном облегающем мини-платье позировала на мраморной консоли.

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