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- Шоу-бизнес
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В белом бикини на завязках: британская модель поделилась пикантными фото из бассейна
Джессика Гейл выбрала для СПА-отдыха лаконичный купальник.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха. Она устроила фотосет в крытом бассейне.
На Джесс было белое бикини из фактурной ткани на тонких завязках, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре. Лук Гейл дополнила тонким браслетом, белым маникюром и аккуратной укладкой.
Джессика позировала на ступеньках бассейна: на одном фото она сидела боком, опираясь руками на бортик, а на другом — стояла в воде.
Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл в красном облегающем мини-платье позировала на мраморной консоли.
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