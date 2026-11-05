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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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36
Время на прочтение
1 мин

В белом бикини на завязках: британская модель поделилась пикантными фото из бассейна

Джессика Гейл выбрала для СПА-отдыха лаконичный купальник.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха. Она устроила фотосет в крытом бассейне.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

На Джесс было белое бикини из фактурной ткани на тонких завязках, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре. Лук Гейл дополнила тонким браслетом, белым маникюром и аккуратной укладкой.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика позировала на ступеньках бассейна: на одном фото она сидела боком, опираясь руками на бортик, а на другом — стояла в воде.

Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл в красном облегающем мини-платье позировала на мраморной консоли.

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