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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

В белом бикини на завязках: звезда реалити похвасталась соблазнительными формами на отдыхе

Модель порадовала подписчиков новой серией снимков с отдыха на одном из самых популярных курортов Испании.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл опубликовала в Instagram новые фотографии, сделанные во время отдыха на Ибице, которые она лаконично подписала: «Утро на Ибице».

Ева Гейл

Ева Гейл

Для фотосессии красавица выбрала белое бикини с лифом, украшенным декоративным узлом спереди, и плавками на тонких завязках. Пляжный образ модель дополнила легкой рубашкой оверсайз светло-голубого оттенка, которую спустила с плеч.

Ева Гейл

Ева Гейл

Ева распустила волосы и нанесла макияж с пышными ресницами и нюдово-коричневой помадой. Свой наряд девушка дополнила минималистичными украшениями — тонкими браслетами на лодыжках, кольцами с бриллиантами и лаконичными серьгами.

Ева Гейл

Ева Гейл

Гейл с разных ракурсов продемонстрировала свои соблазнительные формы.

Ева Гейл

Ева Гейл

Модель позировала в светлом современном интерьере с панорамными окнами и видом на море.

Ева Гейл

Ева Гейл

Напомним, Ева Гейл в белом купальнике также позировала на роскошной яхте.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
142
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