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- Шоу-бизнес
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В белом бикини на завязках: звезда реалити похвасталась соблазнительными формами на отдыхе
Модель порадовала подписчиков новой серией снимков с отдыха на одном из самых популярных курортов Испании.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл опубликовала в Instagram новые фотографии, сделанные во время отдыха на Ибице, которые она лаконично подписала: «Утро на Ибице».
Для фотосессии красавица выбрала белое бикини с лифом, украшенным декоративным узлом спереди, и плавками на тонких завязках. Пляжный образ модель дополнила легкой рубашкой оверсайз светло-голубого оттенка, которую спустила с плеч.
Ева распустила волосы и нанесла макияж с пышными ресницами и нюдово-коричневой помадой. Свой наряд девушка дополнила минималистичными украшениями — тонкими браслетами на лодыжках, кольцами с бриллиантами и лаконичными серьгами.
Гейл с разных ракурсов продемонстрировала свои соблазнительные формы.
Модель позировала в светлом современном интерьере с панорамными окнами и видом на море.
Напомним, Ева Гейл в белом купальнике также позировала на роскошной яхте.