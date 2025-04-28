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- Шоу-бизнес
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В белом бикини с черной каймой: привлекательная нидерландская модель позагорала у бассейна
Лаура Селия поделилась архивным фото с отдыха.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram архивный снимок с отдыха на курорте.
На фото девушка загорала у бассейна и ела черешни. На ней был сексуальный купальник, состоявший из белых плавок на завязках и белого лифа с черной каймой. Лаура выглядела очень соблазнительно.
«Наконец-то снова собираю чемоданы для увлекательных летних поездок. В скором времени появится новый контент», — заинтриговала девушка своих фолловеров.
С нетерпением ждем яркие фотографии Селии с отдыха.