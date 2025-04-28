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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

В белом бикини с черной каймой: привлекательная нидерландская модель позагорала у бассейна

Лаура Селия поделилась архивным фото с отдыха.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram архивный снимок с отдыха на курорте.

На фото девушка загорала у бассейна и ела черешни. На ней был сексуальный купальник, состоявший из белых плавок на завязках и белого лифа с черной каймой. Лаура выглядела очень соблазнительно.

Лаура Селия

Лаура Селия

«Наконец-то снова собираю чемоданы для увлекательных летних поездок. В скором времени появится новый контент», — заинтриговала девушка своих фолловеров.

С нетерпением ждем яркие фотографии Селии с отдыха.

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Дата публикации
Количество просмотров
167
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