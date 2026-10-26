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- Шоу-бизнес
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В белом бикини с красивым декольте: 61-летняя Элизабет Херли похвасталась стройной фигурой на пляже в Малибу
Британская актриса поделилась новой фотографией с побережья океана, на которой продемонстрировала эффектный пляжный образ.
Элизабет Херли порадовала своих подписчиков в Instagram новой фотографией, сделанной на пляже в Малибу.
Звезда позировала с улыбкой на фоне океана в эффектном белом бикини, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную и подтянутую фигуру.
На Лиз был купальник с треугольным лифом, глубоким декольте и декоративной золотой застежкой посередине. Плавки имели низкую посадку и тонкие боковые ремешки, украшенные золотистыми цепочками. Свой пляжный аутфит актриса дополнила соломенной ковбойской шляпой с широкими полями.
У Херли были распущенные волосы, макияж смоки-айс и глянцевый нежно-розовый блеск на губах.
«Утро в Малибу», — лаконично подписала снимок Элизабет.
Напомним, Элизабет Херли в халате с обнаженным плечом позировала на съемочной площадке.