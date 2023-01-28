В белом бикини с золотистой фурнитурой: 57-летняя Элизабет Херли похвасталась сексуальным бюстом

Британская актриса обожает делиться с фолловерами своими фотографиями в купальниках.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram новый снимок своего пляжного лука.
На фото актриса появилась в белом бикини с металлической золотистой фурнитурой от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиф прекрасно подчеркнул соблазнительное декольте Лиз.
А еще Херли сделала себе укладку и макияж с акцентом на глазах. На фото также можно разглядеть стройную фигуру актрисы.
Напомним, Элизабет Херли с сыном посетила Королевский Альберт-Холл в Лондоне. Актриса надела черный блейзер от Christopher Kane и черные брюки-клеш.
Читайте также: