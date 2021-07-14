В белом бикини: сексуальная финалистка "Холостяка-10" эффектно вышла из бассейна

Девушка показала видео из отпуска.
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская — улетела на отдых в Болгарию.
Девушка уже показывала пикантное фото из номера гостиницы. Она позировала обнаженной в постели под одеялом.
А также демонстрировала свою стройную фигуру и ягодицы в красном раздельном купальнике с высокими плавками.
А на новом видео, опубликованном Даной в Instagram, она в белом бикини эффектно выходит из бассейна.
"Доброе утро, мир!" – так подписала видео Оханская.
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