В белом бикини: сексуальная финалистка "Холостяка-10" эффектно вышла из бассейна

В белом бикини: сексуальная финалистка "Холостяка-10" эффектно вышла из бассейна

Девушка показала видео из отпуска.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская — улетела на отдых в Болгарию.

Девушка уже показывала пикантное фото из номера гостиницы. Она позировала обнаженной в постели под одеялом.

Дана Оханська / Instagram Даны Оханской

А также демонстрировала свою стройную фигуру и ягодицы в красном раздельном купальнике с высокими плавками.

Дана Оханська / Instagram Даны Оханской

А на новом видео, опубликованном Даной в Instagram, она в белом бикини эффектно выходит из бассейна.

"Доброе утро, мир!" – так подписала видео Оханская.

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Образы финалистки шоу "Холостяк-10" Даны Оханской (26 фото)

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