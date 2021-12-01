В белом блейзере и мини-платье: как Рианне вручили медаль национального героя Барбадоса

Для церемонии звезда выбрала простой однотонный наряд.
Рианна, которая является обладательницей нескольких статуэток "Грэмми", успешного косметического и бельевого бизнеса, а также многомиллионного состояния, теперь еще и носит звание 11-го национального героя Барбадоса - своей родной страны.
Медаль певице вручила президент этого островного карибского государства Сандра Мейсон. Мероприятие прошло во время парада в честь Дня независимости Барбадоса в парке Свободы Голден-Сквер в Бриджтауне.
Рианна надела белый блейзер и мини-платье. Также на ней были босоножки на завязках и несколько украшений.
Для вечернего мероприятия звезда переоделась в оранжевое платье от бренда Bottega Veneta.
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