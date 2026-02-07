Мэрайя Кэри / © Associated Press

Мэрайя Кэри приняла участие в официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026, которая состоялась в Италии.

Артистка исполнила кавер-версию итальянской композиции Volare, которая была впервые представлена в 1958 году на фестивале итальянской песни в Санремо. Кэри очаровала публику своим пением.

Для такого события артистка выбрала роскошный образ. На ней было эффектное белое платье, украшенное серебряными камнями и блестками.

Наряд имел пикантное декольте и большой шлейф.

Аутфит Мерая дополнила белым длинным боа, который добавил луку элегантности, и туфлями, инкрустированными стразами.

У Кэри была объемная прическа с локонами, вечерний макияж и нюдовый маникюр.

Особое внимание звезда уделила аксессуарам: уши она украсила длинными серьгами с камнями, шею — ожерельем с двумя нитями и подвеской, а на руках были браслеты с бриллиантами и кольцо в виде бабочки.

