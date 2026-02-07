- Дата публикации
В белом боа и платье с декольте и камнями: Мэрайя Кэри очаровала исполнением итальянской песни на открытии Олимпиады-2026
Артистка в белоснежном ансамбле с блестками спела на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане.
Мэрайя Кэри приняла участие в официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026, которая состоялась в Италии.
Артистка исполнила кавер-версию итальянской композиции Volare, которая была впервые представлена в 1958 году на фестивале итальянской песни в Санремо. Кэри очаровала публику своим пением.
Для такого события артистка выбрала роскошный образ. На ней было эффектное белое платье, украшенное серебряными камнями и блестками.
Наряд имел пикантное декольте и большой шлейф.
Аутфит Мерая дополнила белым длинным боа, который добавил луку элегантности, и туфлями, инкрустированными стразами.
У Кэри была объемная прическа с локонами, вечерний макияж и нюдовый маникюр.
Особое внимание звезда уделила аксессуарам: уши она украсила длинными серьгами с камнями, шею — ожерельем с двумя нитями и подвеской, а на руках были браслеты с бриллиантами и кольцо в виде бабочки.