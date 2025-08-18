- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 466
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом боди и босиком: Дженнифер Энистон блеснула шикарной фигурой
Журнал Vanity Fair поделился еще несколькими фото с новой фотосессии, в которой принимала участие Дженнифер Энистон.
В Instagram глянец опубликовал еще два снимка. На одном из них Энистон позирует в белом боди с накидкой и босиком идя по траве. У нее распущены и красиво уложены волосы, на лице мейк-ап, а в руках она держит какое-то металлическое приспособление для сада.
Концепт этой съемки в целом про сад и огород. На другом снимке Дженнифер в черном платье на одно плечо и босоножках на шпильках поливает кусты с цветами.
В сентябрьском номере журнала Vanity Fair Дженнифер Энистон размышляет о том, как ей удалось выжить в таблоидах, как создать «Утреннее шоу» в современных политических условиях и как использовать силу женской дружбы.
Также в интервью актриса впервые прокомментировала «любовный треугольник» с Питтом и Джоли.