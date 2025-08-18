В белом боди и босиком: Дженнифер Энистон блеснула шикарной фигурой

Дженнифер Энистон / © Associated Press

В Instagram глянец опубликовал еще два снимка. На одном из них Энистон позирует в белом боди с накидкой и босиком идя по траве. У нее распущены и красиво уложены волосы, на лице мейк-ап, а в руках она держит какое-то металлическое приспособление для сада.

Концепт этой съемки в целом про сад и огород. На другом снимке Дженнифер в черном платье на одно плечо и босоножках на шпильках поливает кусты с цветами.

Дженнифер Энистон / © instagram.com/VANITYFAIR

В сентябрьском номере журнала Vanity Fair Дженнифер Энистон размышляет о том, как ей удалось выжить в таблоидах, как создать «Утреннее шоу» в современных политических условиях и как использовать силу женской дружбы.

Дженнифер Энистон / © instagram.com/VANITYFAIR

Также в интервью актриса впервые прокомментировала «любовный треугольник» с Питтом и Джоли.