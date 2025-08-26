В белом боди и с нардами: Клаудия Шиффер показала, как встретила свое 55-летие

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Немецкой супермодели и звезде 90-х — Клаудии Шиффер — 25 августа исполнилось 55 лет. Как встретила свой юбилей, она показала в Instagram. Звезда позировала в белом боди с V-образным вырезом и оборками от Chloe, который дополнила золотым кулоном на длинной цепочке и солнцезащитными очками.

Модель запечатлена у бассейна, рядом с ней на диване лежит доска для нардов. Судя по всему, фотографии были сделаны в Греции, где любит проводит свои летние отпуска Шиффер.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

«Сегодня мне 55. Так рада быть счастливой и здоровой в этот день», — написала под снимками Клаудия. В комментариях поклонники и звездные друзья модели оставили свои поздравления.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Интересно, что Клаудия Шиффер стала моделью случайно — представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя девушка хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. Главным толчком к славе стала рекламная кампания для американского бренда Guess в 1989 году — она стала лицом марки, а ее образ покорил публику. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.

