В белом боди: участница "Холостяка-11" продемонстрировала красивые ноги

Розали Номбре похвасталась стройными ногами и тонкой талией.

Участницу 11-го сезона шоу "Холостяк" - Розали Номбре, природа наградила длинными красивыми ногами и стройной фигурой. Поэтому девушка часто принимает участие в различных фотосъемках как фотомодель. Она также дефилировала по подиуму на Украинской неделе моды.

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Розали решила продемонстрировать фолловерам свои достоинства. Она опубликовала в Instagram селфи, на котором сидит на стуле и демонстрирует стройные ноги и тонкую талию. Одета девушка в белое боди с длинными рукавами.

Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

А другая участница проекта "Холостяк" - Александра Миколюк, похвасталась фигурой в стильном слитном купальнике с питоновым принтом и тонким пояском на талии.

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