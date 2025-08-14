ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
350
Время на прочтение
1 мин

В белом боди в саду: Дженнифер Энистон снялась в новой фотосессии и поделилась откровением

56-летняя Дженнифер Энистон снялась в новой фотосессии для журнала Vanity Fair.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Associated Press

На обложке глянца знаменитость предстала в вечернем платье в пол, которое обнажало ее спину и было с бантом сзади. Наряд Энистон дополнила черными босоножками на каблуках. Она позировала стоя полубоком к камере, у нее была стильная укладка, макияж и маникюр, а на пальце сверкало кольцо.

В сентябрьской статье журнала звезда сериала «Утреннее шоу» размышляет о силе своей женской дружбы, о примирении с безвременной кончиной коллеги по фильму Мэттью Перри («Я рада, что он больше не страдает») и о медийном ажиотаже, который она пережила в начале нулевых: «Жаль, что это случилось».

Дженнифер Энистон / © instagram.com/VANITYFAIR

Дженнифер Энистон / © instagram.com/VANITYFAIR

Дженнифер впервые прокомментировала «любовный треугольник» с Питтом и Джоли.

«Это было… такое уязвимое время», — рассказала она изданию.

Дженнифер Энистон / © instagram.com/VANITYFAIR

Дженнифер Энистон / © instagram.com/VANITYFAIR

Дженнифер Энистон / © instagram.com/VANITYFAIR

Дженнифер Энистон / © instagram.com/VANITYFAIR

Журнал поделился несколькими фотографиями в Instagram, а также опубликовал короткое видео за кадром. На одном из них Энистон позирует в пикантном боди с накидкой, а также показано, как актриса пересаживает вазон с цветами.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie