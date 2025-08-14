В белом боди в саду: Дженнифер Энистон снялась в новой фотосессии и поделилась откровением

Дженнифер Энистон / © Associated Press

На обложке глянца знаменитость предстала в вечернем платье в пол, которое обнажало ее спину и было с бантом сзади. Наряд Энистон дополнила черными босоножками на каблуках. Она позировала стоя полубоком к камере, у нее была стильная укладка, макияж и маникюр, а на пальце сверкало кольцо.

В сентябрьской статье журнала звезда сериала «Утреннее шоу» размышляет о силе своей женской дружбы, о примирении с безвременной кончиной коллеги по фильму Мэттью Перри («Я рада, что он больше не страдает») и о медийном ажиотаже, который она пережила в начале нулевых: «Жаль, что это случилось».

Дженнифер впервые прокомментировала «любовный треугольник» с Питтом и Джоли.

«Это было… такое уязвимое время», — рассказала она изданию.

Журнал поделился несколькими фотографиями в Instagram, а также опубликовал короткое видео за кадром. На одном из них Энистон позирует в пикантном боди с накидкой, а также показано, как актриса пересаживает вазон с цветами.