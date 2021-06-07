В белом брючном костюме и с макияжем: 86-летняя Софи Лорен на мероприятии во Флоренции

Знаменитость вышла в свет в лаконичном образе.

Итальянская актриса Софи Лорен была удостоена почетной награды - ей вручили ключ от города Флоренции. Он вручается выдающимся личностям, сделавшим особый вклад в искусство.

Le chiavi della città di #Firenze a #SophiaLoren. Donna meravigliosa, icona del cinema e della bellezza italiana nel mondo. pic.twitter.com/jFM6BoOB2d — Dario Nardella (@DarioNardella) June 5, 2021

После этого мероприятия она отправилась на открытие ресторана, который теперь носит ее имя - "Софи Лорен. Оригинальная итальянская кухня". Прибыв на место, она пообщалась с фанатами и немного позировала для фото. 86-летняя икона кино выбрала для своего выхода лаконичный белый аутфит, который состоял из брюк, блузы и жакета. Дополнили наряд ботинки на каблуке, в которых она появлялась в 2017 году на показе Armani Prive в Париже, и несколько золотых украшений, ее любимая укладка и макияж глаз.

Софи Лорен / Getty Images

Напомним, в прошлом месяце Софи Лорен посетила главное киномероприятие Италии - премию Давида ди Донателло, которая вручается с 1956 года итальянской Академией кинематографии. На красной дорожке в Риме она появилась в расшитом пайетками темно-синем платье с украшением на декольте и рукавах в виде рюш из органзы. В тот вечер она получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Вся жизнь впереди" (La Vita Davanti a Sé), который снял ее сын Эдоардо Понти.

Софи Лорен / Getty Images

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Образы Софи Лорен (7 фото)

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