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В белом брючном костюме и с макияжем: 86-летняя Софи Лорен на мероприятии во Флоренции

В белом брючном костюме и с макияжем: 86-летняя Софи Лорен на мероприятии во Флоренции

Софи Лорен / Associated Press

Знаменитость вышла в свет в лаконичном образе.

Итальянская актриса Софи Лорен была удостоена почетной награды - ей вручили ключ от города Флоренции. Он вручается выдающимся личностям, сделавшим особый вклад в искусство.

После этого мероприятия она отправилась на открытие ресторана, который теперь носит ее имя - "Софи Лорен. Оригинальная итальянская кухня". Прибыв на место, она пообщалась с фанатами и немного позировала для фото. 86-летняя икона кино выбрала для своего выхода лаконичный белый аутфит, который состоял из брюк, блузы и жакета. Дополнили наряд ботинки на каблуке, в которых она появлялась в 2017 году на показе Armani Prive в Париже, и несколько золотых украшений, ее любимая укладка и макияж глаз.

Софи Лорен / © Getty Images
Софи Лорен / Getty Images

Напомним,  в прошлом месяце Софи Лорен посетила главное киномероприятие Италии - премию Давида ди Донателло, которая вручается с 1956 года итальянской Академией кинематографии. На красной дорожке в Риме она появилась в расшитом пайетками темно-синем платье с украшением на декольте и рукавах в виде рюш из органзы. В тот вечер она получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Вся жизнь впереди" (La Vita Davanti a Sé), который снял ее сын Эдоардо Понти.

Софи Лорен / © Getty Images
Софи Лорен / Getty Images

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Софи Лорен / © Getty Images
Софи Лорен / © Getty Images
Грегори Пек и Софи Лорен на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, Калифорния, 8 апреля 1963 года / © Associated Press
Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / © Associated Press
Софи Лорен / © Getty Images
Софи Лорен / © EPA/UPG
Образы Софи Лорен (7 фото)