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- Шоу-бизнес
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В белом брючном костюме: Кэтрин Шварценеггер вышла в свет с мужем-актером и мамой
Звездное семейство посетило кинопремьеру.
36-летняя американская блогер и писательница Кэтрин Шварценеггер посетила мировую премьеру фильма «Путь мальчика-воина» (Way of the Warrior Kid) в Лос-Анджелесе в компании самых близких людей. На красной дорожке она позировала с супругом, актер Крис Пратт, который в этом фильме исполнил одну из ролей, и мама — журналистка и бывшая жена Арнольда Шварценеггера, Мария Шрайвер.
Для выхода в свет Кэтрин выбрала элегантный белый брючный костюм. Он состоял из жакета свободного кроя с драпировкой спереди и широких брюк. Образ она дополнила золотыми украшениями, а волосы оставила распущенными, уложив мягкими волнами.
Крис Пратт появился на премьере в сером твидовом пиджаке, черной рубашке и брюках. Мария Шрайвер предпочла полностью черный ансамбль — удлиненный жакет и классические брюки, дополнив его несколькими золотыми цепочками и кулоном.
Ранее, напомним, Кэтрин Шварценеггер поздравила маму с днем рождения и показала архивные фото с ней.