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- Шоу-бизнес
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В белом дениме и жакете оверсайз: Оливия Уайлд в странном луке позировала на киномероприятии в Лос-Анджелесе
Актриса продемонстрировала необычный образ, в котором сочетала джинсовую одежду, деловую классику и обувь на высоких каблуках.
Оливия Уайлд посетила премьеру фильма Magnolia Pictures «I Want Your Sex», которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Для своего выхода она выбрала белый джинсовый комплект. Он состоял из узких джинсов с посадкой на бедрах и укороченной рубашки с воротником и пуговицами, которая подчеркнула ее плоский живот.
Сверху Оливия надела черный жакет оверсайз с широкими плечами и лацканами, который создал контраст с белым нарядом и придал образу сдержанности. На ногах у нее были классические черные остроносые туфли-лодочки на шпильках.
Волосы Уайлд собрала в низкую прическу и сделала легкий макияж с черными стрелками. В ушах у нее были лаконичные серьги.
Напомним, Оливия Уайлд в маленьком черном платье с открытой спиной представила фильм «Соседи сверху».