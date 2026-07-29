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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

В белом дениме и жакете оверсайз: Оливия Уайлд в странном луке позировала на киномероприятии в Лос-Анджелесе

Актриса продемонстрировала необычный образ, в котором сочетала джинсовую одежду, деловую классику и обувь на высоких каблуках.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Оливия Уайлд

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд посетила премьеру фильма Magnolia Pictures «I Want Your Sex», которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Для своего выхода она выбрала белый джинсовый комплект. Он состоял из узких джинсов с посадкой на бедрах и укороченной рубашки с воротником и пуговицами, которая подчеркнула ее плоский живот.

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Сверху Оливия надела черный жакет оверсайз с широкими плечами и лацканами, который создал контраст с белым нарядом и придал образу сдержанности. На ногах у нее были классические черные остроносые туфли-лодочки на шпильках.

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Волосы Уайлд собрала в низкую прическу и сделала легкий макияж с черными стрелками. В ушах у нее были лаконичные серьги.

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Напомним, Оливия Уайлд в маленьком черном платье с открытой спиной представила фильм «Соседи сверху».

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
179
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