В белом кардигане и с пучком на голове: Катя Осадчая показала домашнее фото

Катя Осадчая опубликовала в Instagram свое новое фото, сделанное дома. На нем ведущая предстала в белой футболке, белом теплом кардигане и черных брюках. Волосы она собрала в высокий пучок, а на шее были деликатное ожерелье.

Катя запечатлена в тот момент, когда ставила цветы в вазу, создавая дома уютную атмосферу.

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

В посте Осадчая поразмышляла о подарках: уместны ли они сейчас во время войны? Она также спросила у фолловеров, что они думают по этому поводу, и попросила поделиться идеями подарков.

"Подарки в наше время. Радовать близких приятными мелочами, или откладывать это до лучших времен?

Этот год показал нам, что нет большей ценности, чем жизнь, здоровье, мир и самые родные рядом. Мы перестали искать ценности в вещах, однако, несмотря на это, каждая маленькая подаренная безделушка вызывает у меня слезы.

Какое у вас отношение к подаркам сейчас? Если вы решили дарить, поделитесь идеями, что будете дарить друг другу? Думаю всем, нужно какое-то вдохновение перед праздниками", — написала ведущая.

Напомним, ранее Осадчая показала еще один свой домашний лук в разноцветном кардигане.

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