В белом кепи и с галстуком-бантом: фаворитка "Холостяка-12" продемонстрировала стильный лук

Екатерина Лозовицкая во всем белом появилась на церемонии роз.

Одна из фавориток 12-го сезона шоу "Холостяк" – 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая – опубликовала в Instagram снимки своего эффектного образа, в котором она появилась на церемонии роз в седьмом выпуске проекта.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Девушка предстала перед холостяком в стильном луке total white. На ней был плащ, блузка с глубоким декольте, которое прикрывал галстук-бант, и штаны.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Прекрасным дополнением аутфита было белое кепи. Волосы ее были уложены назад, а на лице был насыщенный макияж с черными стрелками и темно-шоколадной помадой. Уши Катя украсила серьгами-кольцами, а руки – браслетами и кольцами.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Напомним, ранее Лозовицкая выложила в соцсети романтическое видео с ее свидания с Алексом Топольским, на котором они обнимаются и целуются.

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