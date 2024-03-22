В белом костюме и блузке с рюшами: стильная Крис Дженнер посетила ивент своей дочери

Звезда реалити выбрала для своего выхода аутфит в классических цветах.
Под прицел папарацци в Западном Голливуде попала мать сестер Кардашян-Дженнер – Крис Дженнер. Она вышла из ивента своей дочери Кайли, которая организовала его по случаю запуска своего нового бренда напитков.
Крис выглядела стильно. На ней был белый костюм, состоявший из штанов-палаццо и жакета с черными лацканами, и черная шелковая блузка с рюшами.
Обута звезда реалити была в черные остроносые ботильоны, а в руке держала небольшую черную сумочку.
У Дженнер была стильная укладка, макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и помадой шоколадного оттенка. На пальце у звезды реалити красовалось кольцо с большим черным камнем, обрамленным маленькими бриллиантами.
А хозяйка ивента Кайли сияла в этот вечер в обтягивающем латексном черном платье с глубоким декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительные формы.
Читайте также:
- В наряде с перьями и за руку с бойфрендом: 68-летняя Крис Дженнер появилась на Неделе моды в Париже
- В мини-шортах и замшевых ботфортах: 67-летняя Крис Дженнер в эффектном луке сходила на вечеринку
- Имела дорогой и эффектный образ: Крис Дженнер продолжает демонстрировать луга от Dolce & Gabbana в Италии