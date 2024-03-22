В белом костюме и блузке с рюшами: стильная Крис Дженнер посетила ивент своей дочери

Звезда реалити выбрала для своего выхода аутфит в классических цветах.

Под прицел папарацци в Западном Голливуде попала мать сестер Кардашян-Дженнер – Крис Дженнер. Она вышла из ивента своей дочери Кайли, которая организовала его по случаю запуска своего нового бренда напитков.

Крис выглядела стильно. На ней был белый костюм, состоявший из штанов-палаццо и жакета с черными лацканами, и черная шелковая блузка с рюшами.

Крис Дженнер / Фото: Getty Images

Обута звезда реалити была в черные остроносые ботильоны, а в руке держала небольшую черную сумочку.

У Дженнер была стильная укладка, макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и помадой шоколадного оттенка. На пальце у звезды реалити красовалось кольцо с большим черным камнем, обрамленным маленькими бриллиантами.

А хозяйка ивента Кайли сияла в этот вечер в обтягивающем латексном черном платье с глубоким декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительные формы.

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