В белом костюме и бриллиантах: роскошный образ Мэй Маск на вечеринке

В белом костюме и бриллиантах: роскошный образ Мэй Маск на вечеринке

73-летняя модель и светская львица каждым своим появлением на публике заставляет нас поверить, что молодость - понятие относительное.

Вчера, 10 февраля, Мэй Маск была замечена на вечеринке The Daily Front Row, посвященной 20-летию Недели моды в Нью-Йорке.

Мэй выглядела по-настоящему шикарно. Для выхода она выбрала белый брючный костюм с асимметричными черными вставками на жакете.

Наряд она дополнила черно-серебряными брогами, серебряным клатчем от Paco Rabanne и многочисленными украшениями.

Мэй Маск / Getty Images

Мэй Маск надела бриллиантовый комплект, состоящий из перстня, сережек и колье. Но одним колье модель не ограничилась, а надела еще золотую цепь, цепь с кулоном из крупного бриллианта и жемчужное ожерелье.

Мэй Маск / Getty Images

Шоколадный маникюр и алая помада завершили образ.

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