В белом костюме и бриллиантовых серьгах: 77-летняя Гленн Клоуз на фэшн-ивенте

Гленн Клоуз посетила показ бренда Ralph Lauren Fall/Holiday 2024, состоявшегося в Нью-Йорке.

Там актриса предстала в белом рельефном костюме, состоявшем из двубортного жакета с белыми пуговицами и широких брюк. Наряд она скомбинировала с серебряным клатчем.

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

У Гленн была стильная прическа, макияж с акцентом на глазах и бриллиантовые серьги-гвоздики. Клоуз выглядела стильно и молодо.

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Напомним, на вручение премии Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе Гленн Клоуз надела костюм золотого цвета от бренда Giorgio Armani.

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