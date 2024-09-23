В белом костюме и черных туфлях: стильная Кейт Уинслет появилась на красной дорожке

Кейт Уинслет посетила мероприятие History Talks, которое состоялось в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Там актриса предстала в белом костюме, состоявшем из однобортного жакета и широких брюк, черном топе и черных остроносых замшевых туфлях.

Кейт Уинслет / Фото: Getty Images

Кейт сделала укладку с локонами, нежный макияж, уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, шею – цепочками с подвесками, а руки – браслетом и кольцом.

Напомним, Кейт Уинслет на премьерный показ биографического фильма режиссера Эллен Курас "Ли" появилась в вечернем черном платье макси с короткими рукавами-фонариками и глубоким декольте от британского бренда Jenny Packham.

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