В белом костюме и красной футболке: стильный Павел Зибров исполнил попурри своих хитов на берегу Днепра

В белом костюме и красной футболке: стильный Павел Зибров исполнил попурри своих хитов на берегу Днепра

Артист принял участие в концерте-записи ко Дню независимости Украины.

Павел Зибров принял участие в съемках концерта ко Дню независимости Украины, которые прошли на берегу Днепра. Из-за дождя съемку пришлось остановить и продолжить уже после его окончания. Поэтому выступление Павла Николаевича припало уже на утро. Об этом он рассказал в посте на своей странице в Instagram, опубликовав также снимки своего выступления, авторства Александра Демиденко.

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

"Вчера состоялись съемки концерта к 30-й годовщине независимости Украины на телеканале Украина. Из-за погодных условий концерт перенесся на несколько часов и начали снимать уже ночью. Мое выступление было на рассвете, погода супер, конечно немного уставший, но результат того стоит! Зажигали под попурри моих хитов — "Хрещатик", "Марина", "Мертві бджоли не гудуть" в новой необычной аранжировке", — написал под фотографиями артист.

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

На сцене Зибров появился в стильном образе. Он сочетал белый костюм с красной футболкой. Лук певец дополнил красными замшевыми мокасинами.

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

На сцене вместе с Павлом Николаевичем были также ведущие Лилия Ребрик и Владимир Остапчук.

Лилия Ребрик и Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Владимир Остапчук и Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

Напомним, а в день своего рождения, 21 июня, Зибров показал фото, на котором он позировал в фиолетовом стильном костюме, белой рубашке и черных замшевых мокасинах со стразами.

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