В белом костюме и кроссовках: Наоми Кэмпбел в стильном луке сходила на модный показ

В белом костюме и кроссовках: Наоми Кэмпбел в стильном луке сходила на модный показ

Модель посетила фэшн-шоу мужской коллекции Dior, которое состоялось в Лондоне.

Наоми Кэмпбелл посетила вчера, 9 декабря, в Лондоне показ мужской коллекции Dior осень зима-2022.

Перед фотокамерами супермодель появилась в стильном луке. На ней был белый костюм от Dior, который состоял из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, а также персиковая шелковая блузка.

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Аутфит Кэмпбелл дополнила черно-белыми кроссовками с баклажановыми ленточками.

Волосы она распустила и надела на глаза черные очки.

Ранее Наоми посетила премию Fashion Trust Arabia Prize 2021 в Дохе. На ней было кремовое асимметричное платье с коротким передом и длинным задом. Наряд был расшит веточками-перьями, золотистым декором и жемчугом.

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

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