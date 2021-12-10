В белом костюме и кроссовках: Наоми Кэмпбел в стильном луке сходила на модный показ

Модель посетила фэшн-шоу мужской коллекции Dior, которое состоялось в Лондоне.
Наоми Кэмпбелл посетила вчера, 9 декабря, в Лондоне показ мужской коллекции Dior осень зима-2022.
Перед фотокамерами супермодель появилась в стильном луке. На ней был белый костюм от Dior, который состоял из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, а также персиковая шелковая блузка.
Аутфит Кэмпбелл дополнила черно-белыми кроссовками с баклажановыми ленточками.
Волосы она распустила и надела на глаза черные очки.
Ранее Наоми посетила премию Fashion Trust Arabia Prize 2021 в Дохе. На ней было кремовое асимметричное платье с коротким передом и длинным задом. Наряд был расшит веточками-перьями, золотистым декором и жемчугом.
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