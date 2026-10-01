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- Шоу-бизнес
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В белом костюме и кружевном боди с глубоким декольте: 56-летняя Клаудия Шиффер на фэшн-шоу в Париже
Немецкая супермодель продемонстрировала элегантный образ с пикантным акцентом и массивным украшением.
Клаудия Шиффер посетила показ Chloé, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Супермодель появилась там в элегантном белом костюме, состоящем из однобортного жакета с широкими лацканами и брюк с высокой посадкой, стрелками и слегка расклешенными брючинами.
Под жакет Клаудия надела белое кружевное боди с глубоким декольте, которое она украсила массивным колье с крупными овальными перламутровыми вставками в золотой оправе.
Лук Шиффер дополнила золотыми босоножками на каблуках. У нее была волнистая укладка, макияж в естественных оттенках, а также маникюр и педикюр в нюдовых тонах.
Напомним, Клаудия Шиффер продемонстрировала фигуру в бикини во время отдыха в Греции.