В белом костюме и на шпильках: Екатерина Кухар в стильном образе от украинского бренда появилась на празднике 1-го сентября

Прима-балерина надела на День знаний наряд от бренда FROLOV.

Екатерина Кухар посетила праздник 1 сентября в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже, где вместе с учениками отпраздновала начало нового учебного года.

Поздравить детей приехали также звездные друзья примы-балерины – певица Lida Lee, композитор-виртуоз Евгений Хмара, заслуженная артистка Украины, солистка Национальной оперы Украины Ольга Голица и дизайнер Юлия Магдыч.

Ольга Морозенко, Екатерина Кухар и Юлия Магдыч/Прессслужба

На мероприятии Екатерина появилась в стильном белом костюме от украинского дизайнера Ивана Фролова, состоявшего из удлиненного жакета и укороченных брюк. Наряд балерина скомбинировала с бежевыми туфлями на шпильках и носками цвета металлик и кремовой сумкой, декорированной перьями.

Екатерина Кухар/Прессслужба

"Каждый из наших детей – искра, имеющая неограниченный потенциал. Цель нашего колледжа – помочь им раскрыть таланты и достичь полного развития, чтобы искра превратилась в яркий огонь и реализованный потенциал.

Мы растим их к большой сцене! Надеюсь, что они дойдут все до конечной цели, несмотря на такие тяжелые испытания, что проживает наша Родина. Они – будущая элита. Послы украинской культуры в мире", – сказала Кухар.

Во время торжественной церемонии в колледже состоялось посвящение новоприбывших учащихся в балетное искусство.

Евгений Хмара исполнил невероятно красивую композицию, прекрасно дополнившую праздничную атмосферу Дня знаний.

"Эти дети становятся на профессиональный путь искусства. Если бы к нам прилетели инопланетяне, мы смогли бы с ними по факту общаться только на трех языках: язык музыки, математики и искусства. То есть эти дети уникальны, их язык танца поймет каждый и везде. Это язык света, который побеждает любую тьму", – сказал Евгений.

Lida Lee и Евгений Хмара/Прессслужба

Lida Lee зарядила всех своим позитивом, спев сингл "Прокидайся". Вместе с ней танцевали и пели все.

"Искусство помогает пройти все эти темные времена, хотя бы немного легче. Мы верим в вас, в нашу молодежь, которая является нашим светлым будущим, и вместе мы сделаем этот мир лучшим местом для всех нас!" – добавила Lida Lee.

Lida Lee и Екатерина Кухар/Прессслужба

А Ольга Голица красиво станцовала перед гостями, раскрывая магию движения и музыки.

Екатерина Кухар и Ольга Голица/Пресслужба

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