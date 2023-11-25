В белом костюме и пальто с цветочным принтом: элегантный выход 71-летней жены Оззи Осборна

Шэрон Осборн в элегантном луке посетила церемонию в Лондоне.

Жена известного британского рок-музыканта Оззи Осборна – Шэрон Осборн – попала в объектив папарацци, когда прибыла на церемонию вручения наград Rolling Stone UK Awards в Лондоне.

Женщина выглядела красиво. На ней был элегантный белый костюм, состоявший из удлиненного двубортного жакета с черными лацканами и пуговицами и брюк-клеш со стрелками. На плечи ведущая накинула черное пальто с принтом бело-персиковых цветов.

Шэрон Осборн / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила черными туфлями со стразами, черным клатчем со стразами, серьгами с камнями и золотой цепочкой в виде сердца. Шэрон сделала стильную укладку, макияж с розовой помадой и завершила лук бордовым маникюром.

Напомним, Оззи Осборн попал под прицел папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. Рок-музыкант шокировал поклонников своим истощенным внешним видом.

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