В белом костюме и с черными губами: Тина Кунаки посетила показ Valentino

Французская модель Тина Кунаки посетила еще несколько показов на Парижской неделе моды.

На днях 25-летнюю модель запечатлели перед показом Valentino Haute Couture сезона весна-лето 2023. На шоу Тина приехала в белом брючном костюме свободного кроя и со стрелками на брюках, под который надела черный топ. К аутфиту звезда подобрала лаковую остроносую обувь на каблуках.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Тина заплела волосы в тугую косу, ресницы оставила практически ненакрашенными, а губы накрасила черной помадой. Показ Дома Valentino также посетила актриса Энн Хэтэуэй, представ перед камерами в леопардовом луке.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы видели Кунаки на вечеринке Дома Gucci в отеле Ritz в Париже, куда модель приехала в красном кожаном пальто с серыми полосами и поясом на талии и в высоких сапогах на шнуровке и каблуках.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

А также посетила показ Alexandre Vauthier Haute, где появилась в бежевом тренче, сером пуловере, джинсах и обута в кроссовках.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

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