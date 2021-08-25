В белом костюме и с идеальным загаром: супермодель Хайди Клум позировала для фото

В белом костюме и с идеальным загаром: супермодель Хайди Клум позировала для фото

Модель выбрала в этот раз не платье, а эффектный костюм.

Немецкая супермодель Хайди Клум также является и одним из судей развлекательного шоу-талантов America's Got Talent. Перед очередными съемками звезда появилась в белом наряде от бренда Barbara Bui, который состоял из удлиненного жакета и шорт.

Образ знаменитости дополнили яркие детали: сатиновые слингбэки на завязках, много украшений на руках и неоновый макияж глаз. Волос модели были уложены в прямую прическу.

Белый костюм Хайди красиво оттенял ее роскошный бронзовый загар.

Хайди Клум / Getty Images

Также для фото в тот день позировала и коллега Хайди - София Вергара. На актрисе было голубое платье-футляр без бретелек и золотые туфли.

София Вергара / Getty Images

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Хайди Клум и София Вергара на съемках America's Got Talent (29 фото)

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