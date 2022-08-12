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В белом костюме и с лаконичными серьгами: стильная Злата Огневич в резиденции президента

В белом костюме и с лаконичными серьгами: стильная Злата Огневич в резиденции президента

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В белом костюме и с лаконичными серьгами: стильная Злата Огневич в резиденции президента

Злата Огневич / Фото: Сайт президента Украины

Певица в красивом образе посетила мероприятие в Мариинском дворце.

Злата Огневич приняла участие в церемонии награждения участников акции "Дети-спасатели – герои войны". Мероприятие прошло в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.

Злата Огневич / © Сайт президента Украины
Злата Огневич / Фото: Сайт президента Украины

Артистка вручила подарок одному из юношей-героев.

Злата Огневич / © Сайт президента Украины
Злата Огневич / Фото: Сайт президента Украины

Для такого события певица выбрала стильный белоснежный костюм, состоявший из жакета оверсайз и брюк-палаццо, и бежевый топ.

Злата Огневич / © Сайт президента Украины
Злата Огневич / Фото: Сайт президента Украины

Злата сделала гладкий низкий пучок, макияж в нюдово-коричневых оттенках и украсила уши лаконичными золотыми серьгами.

Напомним, в мероприятии приняли участие президентские супруги Владимир и Елена Зеленские и звезды: Наталья Могилевская, Надя Дорофеева, Позитив, Артем Пивоваров, Алексеев и другие.

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