В белом костюме и с необычным колье на шее: Джорджина Родригес приехала в Венецию

Сегодня вечером мы увидим девушку Криштиану Роналду на красной дорожке фестиваля, а пока 28-летняя Джорджина демонстрирует свой первый образ.

Светская львица и модель появилась на публике в костюме от бренда Genny, который сочетала с босоножками оттенка металлик на высоких каблуках и с необычным широким металлическим колье на шее. В ушах у Джорджины также были серьги в виде лепестков.

Она собрала волосы в хвост, сделала красивый макияж и мило улыбалась, когда позировала фотографам, стоя на пирсе.

Джорджина Родригес / Фото: Getty Images

Ожидаем увидеть вечерний образ Джорджины на красной дорожке сегодня. Во время вчерашнего выхода многих впечатлила 61-летняя Джулианна Мур, которая появилась на публике в прозрачном платье от Valentino.

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