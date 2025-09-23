ТСН в социальных сетях

В белом костюме и с украшением Chanel: Ярослава Магучих показала, как отпраздновала день рождения в Токио

Украинская легкоатлетка и чемпионка Олимпийских игр-2024 в день своего 24-летия была в Японии.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Недавно у Ярославы Магучих был день рождения - ей исполнилось 24 года. В Instagram спортсменка показала, как отпраздновала свой день в Токио.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Девушка прогулялась по городу, пообедала в ресторане и посидела в новеньком авто. Для этого дня Ярослава выбрала нежный образ. На ней был белый костюм, который состоял из мини-юбки и топа с V-образным вырезом, и белые кроссовки.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Она сделала укладку локонами и макияж с красной помадой. На шее у спортсменки было украшение с логотипом Chanel, а на руке - часы. Свой лук зон завершила небольшой черной сумкой.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

А еще Магучих похвасталась цветами, которые ей подарили, и поделилась снимком, на котором предстала в забавной праздничной шапке, патриотической сине-желтой форме с надписью Ukraine и с кусочком торта со свечами.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

"Глава 24. Спасибо всем", - подписала фото Ярослава.

Напомним, Ярослава Магучих продемонстрировала красивый образ в вышиванке цвета сливочного масла.

