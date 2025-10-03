ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

В белом костюме и с украшением вместо топа: Шарлиз Терон собралась на фешн-показ бренда Givenchy

50-летняя актриса находится в Париже на Неделе моды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Getty Images

Папарацци запечатлели Шарлиз Терон, когда она вышла из отеля. Актриса направлялась на фэшн-показ Модного дома Givenchy в рамках Недели моды в Париже.

Звезда появилась в эффектном образе. Она надела белоснежный костюм от упомянутого бренда, который состоял из удлиненного жакета и брюк свободного кроя со стрелками. На Шарлиз был черный бюстгальтер, а вместо топа она использовала экстравагантное украшение из камней и квадратиков цвета металлик.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Аутфит Терон дополнила черными босоножками, массивными очками и длинными серьгами — такими же как украшение на теле. Волосы у нее были распущены, а на лице был макияж с бежевой помадой.

Кстати, Шарлиз заметно помолодела. Пользователи сети предполагают, что актриса воспользовалась услугами пластического хирурга.

Напомним, Шарлиз Терон на показ Christian Dior пришла в кожанке на голое тело.

Дата публикации
Количество просмотров
153
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie