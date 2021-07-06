В белом костюме и с яркими аксессуарами: бывшая девушка Роберта Паттинсона сходила на теннисный турнир

Она решила провести день на спортивном мероприятии.

Британская певица FKA Twigs (настоящее имя девушки - Талия Барнетт), которая известна своим романом с актером Робертом Паттинсон, появилась вчера на международном теннисном турнире в Уимблдоне. 33-летняя знаменитость выбрала для выхода простой и элегантный белый брючный костюм от Ralph Lauren, который сочетала с интересными и массивными украшениями на шее, множеством сережек в ушах и небольшой сумкой с короткими ручками и абстрактным принтом.

Дополнили этот образ черные босоножки на массивной подошве и зеленая футболка с принтом тай-дай. Свои длинные волосы FKA Twigs заплела в косички и некоторые прядки уложила в аккуратные локоны.

FKA Twigs / Getty Images

Напомним, что с Робертом FKA Twigs начала встречаться в 2014 году. Актер даже познакомил девушку с родителями, а апреле 2015 года стало известно, что пара помолвлена. За два года организовать свадьбу так и не получилось. В октябре 2017 года пара объявила о расставании. Инсайдеры утверждали тогда, что Роберт и Талия обоюдно решили закончить свой роман, устав от постоянных конфликтов в отношениях.

Getty Images

С осени 2018 по лето 2019 года у Талии был роман с актером Шайа Лабафом, который закончился не очень хорошо, ведь после расставания девушка рассказала, что эти отношения были абьюзивными. В 2019 году появились слухи об ромене FKA Twigs и музыканта Мэтью Хили, фронтмена группы 1975.

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