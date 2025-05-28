В белом костюме и шляпе: Памела Андерсон показала фото со своего огорода

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

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57-летняя американская актриса и модель — Памела Андерсон — в последние годы сосредоточилась на более уединенной и осознанной жизни. Она переехала в родной дом своей бабушки в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором она разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы.

Так, в своем Instagram она показала серию снимков с огорода. Памела, одетая в белый льняной костюм и широкополую соломенную шляпу, позировала между грядками, поливала растения и собирала урожай.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

А также показала пирог с персиками, ягодами и ревенем, выращенными на ее огороде.

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Пирог, который приготовила Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Многих ее фолловеров удивил ее белый наряд для работы в саду и на огороде, о чем они написали ей в комментариях под фото. Возможно, она надела такую одежду лишь для фото. Хотя еще один звездный «огородник» Дэвид Бекхэм тоже любит работать на огороде в белый кедах и кроссовках.

Как рассказывает Памела Андерсон, огород для нее — способ жить ближе к природе, снизить свою зависимость от индустрии и поддерживать ментальное здоровье. Она называет садоводство «медитацией на открытом воздухе».

Огород Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

На огороде Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Ранее, напомним, Памелу Андерсон заметили папарацци в Нью-Йорке. Ее было не узнать.

Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images