В белом костюме и у красивой елки: Екатерина Кухар показала домашнее фото

Прима-балерина поделилась с фолловерами своими размышлениями о жизни и поддержке.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram фотографию, сделанную дома, где царит уютная атмосфера. Балерина позировала, лежа на диване, на фоне красиво убраной елки.

Одета звезда в белый удобный костюм. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

На другом снимке Катя запечатлена с книгой в руках. Ее взгляд направлен в окно.

Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

В посте Кухар поделилась размышлениями о нынешней жизни, испытаниях и поддержке рядом.

"В последнее время мы все живем в режиме супергероев, вроде бы с компьютерной игры. Но если в компьютерной игре герой может все испытания пройти сам. То в настоящей жизни мы сильны и несокрушимы, когда имеем надежное плечо, поддержку, доверие: команды, семьи, друзей, страны.

Выпадающие на нашу судьбу трудности – это проверка на прочность, выносливость, сплоченность… Особенно тех, кто рядом с тобой. Сейчас, как никогда, важно нести ответственность, в первую очередь, перед своей совестью.

Человек же мудростью своего сердца должен всегда чувствовать подлинные ценности, искренность рядом. Не надо терять себя, говорить на черное – белое. Очень ценно, когда в такие трудные минуты рядом с тобой люди с чистыми помыслами. Которые видят те же краски, что и ты.

Испытания мобилизуют, дают нам внутренние силы, внутренний рост, открывают новые скилы, о которых мы даже не догадывались.

Важно только пройти трудности с достоинством, а со временем это нам только поможет подняться на ступеньку выше", — написала Екатерина.

Напомним, ранее балерина в коротком платье и шахматных колготах похвасталась стройными ногами.

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