В белом костюме и жемчужных серьгах: 76-летняя Гленн Глоуз посетила Неделю моды в Париже

Актриса выбрала для своего появления стильный белый наряд.

Гленн Глоуз посетила показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2024 года Модного дома Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Звезда выглядела великолепно.

Для своего выхода она выбрала стильный образ total white. На ней был белый костюм, состоявший из приталенного жакета и широких брюк со стрелками.

Глен Глоуз / Фото: Getty Images

Аутфит Глоуз дополнила бежевыми туфлями и разноцветной сумкой. Актрисе сделали красивую укладку и макияж с акцентом на глазах. Уши Гленн украсила элегантными жемчужными серьгами, а руку – золотым кольцом.

Напомним, Гленн Клоуз в платье с прозрачной зоной декольте пришла на гала-концерт.

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