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- Шоу-бизнес
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В белом костюме, кедах и с сумкой Chanel: Хайди Клум запечатлели по дороге в ресторан в Берлине
Модель отправилась на ужин в монохромном аутфите, который дополнила люксовой сумкой и яркими аксессуарами.
Папарацци запечатлели Хайди Клум, когда она направлялась в ресторан Borchardt в Берлине.
Модель отдала предпочтение белому костюму оверсайз. Он состоял из однобортного жакета с острыми лацканами и широких брюк, свободно ниспадающих вниз. На ней также была белая майка с черным принтом. Вместо классических туфель Хайди надела удобные белые кеды.
В руке Клум несла белую стеганую сумку Chanel с клапаном и цепочкой вместо ручки. В другой руке она держала телефон, украшенный длинным разноцветным ремешком из бусин.
Лук модель дополнила большими солнцезащитными очками-авиаторами, цепочками с подвесками, золотистыми браслетами и кольцом. У нее была ровная укладка с челкой и легкий макияж с нюдовой помадой.
Напомним, Хайди Клум купалась в море топлесс с собакой на руках.