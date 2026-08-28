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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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70
Время на прочтение
1 мин

В белом костюме, кедах и с сумкой Chanel: Хайди Клум запечатлели по дороге в ресторан в Берлине

Модель отправилась на ужин в монохромном аутфите, который дополнила люксовой сумкой и яркими аксессуарами.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Папарацци запечатлели Хайди Клум, когда она направлялась в ресторан Borchardt в Берлине.

Модель отдала предпочтение белому костюму оверсайз. Он состоял из однобортного жакета с острыми лацканами и широких брюк, свободно ниспадающих вниз. На ней также была белая майка с черным принтом. Вместо классических туфель Хайди надела удобные белые кеды.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

В руке Клум несла белую стеганую сумку Chanel с клапаном и цепочкой вместо ручки. В другой руке она держала телефон, украшенный длинным разноцветным ремешком из бусин.

Лук модель дополнила большими солнцезащитными очками-авиаторами, цепочками с подвесками, золотистыми браслетами и кольцом. У нее была ровная укладка с челкой и легкий макияж с нюдовой помадой.

Напомним, Хайди Клум купалась в море топлесс с собакой на руках.

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