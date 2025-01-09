В белом костюме от Chanel и без макияжа: стильная Памела Андерсон дала интервью на радио

57-летняя актриса и модель в последнее время выбирает для своих образов наряды от французского Дома моды.

Папарацци подловили Памелу Андерсон на улицах Нью-Йорка, когда она шла на радио-эфир SiriusXM. Актриса сейчас активно занимается промокампанией своего нового фильма "Последняя танцовщица". В ленте режиссера Джии Копполы Памела сыграла танцовщицу Шелли из Лас-Вегаса, которая сталкивается с личным и профессиональным развилкой, когда ее шоу, которое длилось десятилетие, подходит к концу.

Звезда выбрала для своего выхода белый твидовый костюм от бренда Chanel, состоявший из кардигана свободного кроя и широких брюк. Наряд она скомбинировала с черными атласными туфлями-лодочками.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Андерсон, как всегда, была без макияжа на лице и со своими фирменными бровями-нитями, а также с распущенными волосами и нюдовым маникюром.

Напомним, Памела Андерсон попала в объективы фотографов по дороге на ток-шоу "В прямом эфире с Келли и Майклом". Она была одета во все черное от Модного дома Chanel: длинное трикотажное платье и элегантное пальто с блестящим принтом.

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