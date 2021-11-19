В белом костюме с вырезом на спине: Скарлетт Йоханссон впервые вышла в свет после вторых родов

В белом костюме с вырезом на спине: Скарлетт Йоханссон впервые вышла в свет после вторых родов

Знаменитость прекрасно выглядела.

36-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон посетила церемонию American Cinematheque Award, лауреатом которой стала сама. Знаменитость появилась на мероприятии в белом брючном костюме от бренда Versace, который дополнила роскошным топом со стразами и декольте-сердцем.

Скарлетт Йоханссон / Associated Press

Изюминкой образа стал вырез на спине жакета, который продемонстрировала татуировки на теле Скарлетт.

Скарлетт Йоханссон / Associated Press

Скарлетт Йоханссон / Associated Press

Это появление на публике стало первым для актрисы после рождения второго ребенка - сына Космо, который появился на свет 18 августа 2021 года. Отцом ребенка является второй муж знаменитости - комик и актер Колин Джост. Беременность Скарлетт не афишировала и на публике не появлялась.

Скарлетт Йоханссон с мужем / Associated Press

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