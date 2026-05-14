В белом костюме с вышивкой: 88-летняя Джейн Фонда ошеломила роскошным видом на мероприятии
Несмотря на свой почтенный возраст, актриса продолжает активно посещать ивенты.
Джейн Фонда посетила ужин Джейн и Гун Ли, который состоялся в рамках 79-го Каннского кинофестиваля во Франции.
Актриса ошеломила эффектным аутфитом, в котором выглядела роскошно. На ней был белоснежный ансамбль от бренда Pamella Roland. Он состоял из топа, широких брюк со стрелками и приталенного жакета, расшитого цветочной вышивкой из камней, бисера, пайеток и жемчуга.
Лук Фонда дополнила светло-золотистыми туфлями на каблуках и белым клатчем-футляром с серебряной фурнитурой. У нее была фирменная объемная укладка с локонами, макияж с помадой нюдово-пудрового оттенка, цепь, инкрустированная бриллиантами, на шее и кольца на руках.
Напомним, Джейн Фонда на церемонии открытия Каннского кинофестиваля появилась в вечернем черном платье макси от Gucci, полностью расшитом пайетками.