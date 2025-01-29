В белом костюме с вышивкой: актриса Ева Лонгория посетила показ Elie Saab в Париже

49-летняя Ева Лонгория выглядела роскошно, когда позировала для фото в Париже. Актриса посетила Неделю высокой моды, где Модный дом Elie Saab представил кутюрную коллекцию весна-лето 2025.

Она выбрала для своего появления на этом мероприятии белый костюм с жакетом и широкими брюками, которые были украшены вышивкой белыми нитями.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Жакет, который носила Ева, был на запах и завязывался сбоку на бант, а брюки были расклешенными. Ева дополнила наряд несколькими лаконичными украшениями, туфлями на каблуках и небольшой сумкой бежевого цвета, у которой была маленькая золотая ручка. Волосы актриса собрала в высокую и немного небрежную прическу.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева частый гость на подобных модных мероприятиях, особенно на шоу, которые устраивает ее подруга Виктория Бекхэм.

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